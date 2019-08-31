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Хакеры взломали Twitter-аккаунт создателя Twitter

И хвалили от его имени нацизм
СМИ сообщили, что хакерам удалось получить доступ к Twitter-аккаунту гендиректора и сооснователя соцсети Джека Дорси (Jack Dorsey). От его имени злоумышленники опубликовали твиты с нецензурной бранью, расистскими высказываниями и угрозами взрыва.

Эти сообщения были видны недолго: некоторые удалили почти сразу после публикации, другие оставались доступны около 10 минут. Хакеры также создали от имени Дорси сервер в Discord и позвали туда пользователей.

Сервер довольно быстро удалили, а контроль над аккаунтом восстановили. Журналисты считают, что взломать его могли хакеры из группировки Chuckle Squad.

Стоит отметить, что на аккаунт Джека Дорси в Twitter подписаны около 4,2 миллиона пользователей. Увидев неприемлемые твиты, они начали писать сооснователю соцсети гневные сообщения.

Tjournal

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