Хакеры взломали Twitter-аккаунт создателя Twitter

Эти сообщения были видны недолго: некоторые удалили почти сразу после публикации, другие оставались доступны около 10 минут. Хакеры также создали от имени Дорси сервер в Discord и позвали туда пользователей.

Сервер довольно быстро удалили, а контроль над аккаунтом восстановили. Журналисты считают, что взломать его могли хакеры из группировки Chuckle Squad.

Стоит отметить, что на аккаунт Джека Дорси в Twitter подписаны около 4,2 миллиона пользователей. Увидев неприемлемые твиты, они начали писать сооснователю соцсети гневные сообщения.