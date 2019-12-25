Хакеры взломали камеры в тюрьме и показали жизнь заключённых на YouTube

Трансляция длилась несколько часов с аккаунта под названием BigBrother's Gaze. Пользователи видеохостинга могли наблюдать за жизнью заключённых, снятой несколькими камерами.

Представители Управления исправительных учреждений Таиланда подтвердили факт взлома. По их словам, это сделал кто-то за пределами страны. В управлении об инциденте узнали от одного из репортёров, который увидел трансляцию на YouTube.

В итоге камеры наблюдения в тюрьме отключили на время расследования инцидента.

Канал BigBrother's Gaze всё ещё существует на YouTube, но доступных видео на нём нет. У канала больше тысячи подписчиков.