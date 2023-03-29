Хакеры взломали запатентованный протокол обмена данными IBM

Приложение IBM Aspera Faspex используется крупными организациями для передачи больших файлов или объемов файлов на высоких скоростях с возможностью тонкого управления. Она работает на запатентованным IBM протоколе.

IBM обнаружила критическую уязвимость в версиях 4.4.2 Patch Level 1 и более ранних и призвала пользователей обновить систему, чтобы устранить недостаток. Уязвимость, отслеживаемая как CVE-2022-47986, позволяет хакерам удаленно выполнять вредоносный код путем отправки специально созданных вызовов устаревшему интерфейсу программирования.

Исследователи оценили серьезность уязвимости в 9,8 баллов из 10, учитывая потенциальную легкость эксплуатации и причиняемый ущерб. Уязвимость используется для установки программ-вымогателей, причем среди используемых типов вредоносных программ - Linux-версия программы IceFire, шифрующей файлы. Также предполагается, что злоумышленники могут использовать Aspera Faspex для кражи конфиденциальных данных перед шифрованием серверов.