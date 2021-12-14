Халк с хроническими болезнями: какие проблемы со здоровьем могли бы возникнуть у стареющих супергероев

Конечно, исследователи брали всю информацию из фильмов. Учёные посмотрели 24 картины, выпущенные с 2008 по 2021 год.

Авторы новой научной работы пришли к выводу, что супергерои, кроме Тора, могут стареть. Большинству из них было от 30 до 55 лет. В целом, супергерои регулярно занимаются физической активностью, демонстрируют высокую степень социальной сплоченности и связей и подходят ко всему с оптимизмом. Это может снижать риск развития деменции.

Учёные тщательно проанализировали здоровье пяти супергероев: Железного Человека, Халка, Чёрной Вдовы, Чёрной Пантеры и Человека-паука. Так, у Чёрной Пантеры и Железного Человека высокий интеллект, потому у них снижен риск развития слабоумия. Чёрная вдова — вегетарианка, что способствует «здоровому старению», но у неё есть детские травмы, которые повышают риск развития психических и психосоматических заболеваний.

Хуже всего ситуация у Халка. У него высокий индекс массы тела, также он часто проявляет агрессию. Это повышает риск развития хронических заболеваний. У Человека-паука главный фактор риска — ночная борьба с преступностью. Недосып может спровоцировать ожирение и развитие психических заболеваний.