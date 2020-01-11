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«Хаммер» возродят в виде электромобиля
Машины перестали выпускать в 2010 году
Американская автомобильная корпорация General Motors решила возобновить производство внедорожников Hummer. Только вот новая модель станет электромобилем.
Об этом сообщил The Wall Street Journal. Первая модель бренда Hummer была гражданской модификацией армейского внедорожника Humvee. General Motors производила эти автомобили с 1992 по 2010 год.
Журналисты утверждают, что корпорация выпустит во время Супербоула рекламу нового электрического пикапа, которым станет легендарный Hummer. Ожидается, что продажи первой модели начнутся в 2022 году. Супербоул, кстати, запланирован на 2 февраля 2020 года.
Напомним, в прошлом году свой электрический пикап представила компания Илона Маска (Elon Musk) Tesla. Электромобиль Cybertruck получился довольно футуристичным и привлёк к себе много внимания. Так что конкуренты у электрического Hummer уже есть.