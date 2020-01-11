«Хаммер» возродят в виде электромобиля

Об этом сообщил The Wall Street Journal. Первая модель бренда Hummer была гражданской модификацией армейского внедорожника Humvee. General Motors производила эти автомобили с 1992 по 2010 год.

Журналисты утверждают, что корпорация выпустит во время Супербоула рекламу нового электрического пикапа, которым станет легендарный Hummer. Ожидается, что продажи первой модели начнутся в 2022 году. Супербоул, кстати, запланирован на 2 февраля 2020 года.

Напомним, в прошлом году свой электрический пикап представила компания Илона Маска (Elon Musk) Tesla. Электромобиль Cybertruck получился довольно футуристичным и привлёк к себе много внимания. Так что конкуренты у электрического Hummer уже есть.