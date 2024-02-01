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Наука и технологии
Опубликовано 01 февраля 2024, 01:30
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Хаотичные полеты насекомых вокруг света наконец-то объяснили

Виноваты не их желания, а дезориентация
На протяжении столетий ученые были озадачены своеобразным поведением насекомых, которые часто роятся вокруг источников света и врезаются в них. Теперь исследователи наконец-то раскрыли причину этого загадочного явления: дело не в том, что насекомых привлекает свет, а в том, что они дезориентируются и приходят в замешательство от искусственного освещения, которое мешает их естественной системе навигации.

Используя высокоскоростные камеры и технологию захвата движения, ученые из Международного университета Флориды и Имперского колледжа Лондона тщательно отслеживали траектории полета насекомых как в лабораторных условиях, так и в лесах Коста-Рики. Результаты исследования показали, что насекомые не стремятся к искусственному освещению. Напротив, когда они сталкиваются с ярким источником света, их врожденные механизмы поддержания ориентации нарушаются, что приводит к дезориентации, напоминающей головокружение.

Исследователи обнаружили, что в полете насекомые полагаются на естественный контраст между небом и землей для поддержания чувства подъема и спуска. Однако когда искусственный источник света становится ярче, чем окружающая среда, насекомые ошибочно переориентируются так, чтобы свет оставался позади них, и в результате совершают петлеобразные движения вокруг источника света. Такая повторяющаяся переориентация в конечном итоге приводит к дезориентации и хаотичному полету, в результате чего насекомые врезаются в источник света.

Следующие шаги исследователей включают в себя изучение потенциальных различий в том, как холодный и теплый свет влияет на насекомых, а также изучение способов смягчения негативного воздействия искусственного освещения на популяции насекомых.

Источник:Nature
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Насекомые
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#свет
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#исследование