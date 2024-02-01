Хаотичные полеты насекомых вокруг света наконец-то объяснили

Используя высокоскоростные камеры и технологию захвата движения, ученые из Международного университета Флориды и Имперского колледжа Лондона тщательно отслеживали траектории полета насекомых как в лабораторных условиях, так и в лесах Коста-Рики. Результаты исследования показали, что насекомые не стремятся к искусственному освещению. Напротив, когда они сталкиваются с ярким источником света, их врожденные механизмы поддержания ориентации нарушаются, что приводит к дезориентации, напоминающей головокружение.

Исследователи обнаружили, что в полете насекомые полагаются на естественный контраст между небом и землей для поддержания чувства подъема и спуска. Однако когда искусственный источник света становится ярче, чем окружающая среда, насекомые ошибочно переориентируются так, чтобы свет оставался позади них, и в результате совершают петлеобразные движения вокруг источника света. Такая повторяющаяся переориентация в конечном итоге приводит к дезориентации и хаотичному полету, в результате чего насекомые врезаются в источник света.

Следующие шаги исследователей включают в себя изучение потенциальных различий в том, как холодный и теплый свет влияет на насекомых, а также изучение способов смягчения негативного воздействия искусственного освещения на популяции насекомых.