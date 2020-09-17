Характер человека научились определять по состоянию его e-mail ящика

Как пишет издание Business Insider, ссылаясь на психологов, стиль управления электронной почтой индивидуален. В основном он зависит от профессии и потока сообщений. Однако есть и некоторые общие закономерности.

Например, есть люди, которые моментально реагируют на новое сообщение в почте. Они могут тут же написать ответ или удалить письмо. Количество новых сообщений в их e-mail ящике обычно нулевое. Психолог рассказал, что мозг таких людей настроен на негативную реакцию при столкновении с большим количеством сообщений. Человек с такой привычкой, скорее всего, помешан на контроле.

Люди, которые копят сообщения в ящике, либо являются перфекционистами (надеются добраться до писем позже), либо привыкли к ощущению безопасности (верят, что смогут найти в письмах важную информацию в будущем).

Также есть пользователи, которые в принципе игнорируют большинство входящих писем. Если эти люди по жизни не слишком заняты, то, вероятнее всего, просто не считают разбор электронных писем первоочередной задачей. А это может свидетельствовать об их организованности и продуктивности.