Хеви-метал подтолкнул людей к выбору вредной еды

Исследователи заявили, что любовь к менее тяжёлой музыке связана с более здоровым питанием. В исследовании участвовало 215 представителей разных культур Китая и Дании. Каждый участник должен был сделать выбор между «вредной» и «полезной» пищей, а также между музыкой разных жанров.

Оказалось, что люди, слушавшие более спокойную музыку, предпочитали более здоровую пищу. Те, кто слушал более агрессивную музыку, выбирали менее полезные продукты. Учёные пришли к выводу, что характер звучания хеви-метала мешает мозгу регулировать процесс принятия решений.

Исследователи отметили, что влияние разных звуков на приём пищи недооценено.