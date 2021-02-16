Наука и технологии
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Хеви-метал успокаивает людей лучше, чем классическая музыка
А поп-музыка 80-х ещё лучше
Турецкие учёные провели исследование с участием 1540 добровольцев и выяснили, что хеви-метал успокаивает людей лучше, чем классическая музыка.
В ходе эксперимента участники должны были слушать плейлисты в Spotify, которые учёные составили заранее. Возраст добровольцев, кстати, был разбросан в промежутке от 18 до 65 лет. Перед прослушиванием музыки на людей надели мониторы сердечного ритма и кровяного давления. Также участники должны были записывать свои ощущения во время прослушивания.
Учёные увидели, что хеви-метал смог снять тревожность и успокоить добровольцев. Во время его прослушивания у 89% участников снизилось кровяное давление, как и частота сердечных сокращений — на 18%. Ещё сильнее на эти показатели влияла поп-музыка 80-х годов. Классическая музыка показала средний результат. А хуже всего на показатель тревожности повлияло техно.