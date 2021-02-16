Хеви-метал успокаивает людей лучше, чем классическая музыка

В ходе эксперимента участники должны были слушать плейлисты в Spotify, которые учёные составили заранее. Возраст добровольцев, кстати, был разбросан в промежутке от 18 до 65 лет. Перед прослушиванием музыки на людей надели мониторы сердечного ритма и кровяного давления. Также участники должны были записывать свои ощущения во время прослушивания.

Учёные увидели, что хеви-метал смог снять тревожность и успокоить добровольцев. Во время его прослушивания у 89% участников снизилось кровяное давление, как и частота сердечных сокращений — на 18%. Ещё сильнее на эти показатели влияла поп-музыка 80-х годов. Классическая музыка показала средний результат. А хуже всего на показатель тревожности повлияло техно.