Хикки становится всё больше: учёные узнали, что по миру растёт число затворников

Учёные отмечают, что, учитывая глобальное распространение такого поведения, может быть предпочтительнее использовать термин «крайняя социальная изоляция» (ESW). Авторы попытались описать этот феномен и понять его причины.

Они отмечают, что хикки трудно выжить в современном обществе. Многие из них находятся на иждивении, и без своих попечителей окажутся в критической ситуации. Исследователи предполагают, что склонность к социальной изоляции может сформироваться в подростковом возрасте. Таким подросткам может не хватать фундаментальной мотивации для установления и поддержания устойчивых социальных отношений, они каким-то образом застревают в развитии своей личности и не могут совершить психосоциальный переход во взрослую жизнь. Кроме того, ESW может возникать как сопутствующее состояние при других проблемах с психическим здоровьем.

Помимо этого, современные молодые люди сталкиваются с рядом проблем, которые тесно связаны с тем, как устроено современное общество. Например, в экономическом климате капитализма и особенного неолиберализма образование рассматривается как важный актив для развития, и в результате многие молодые люди испытывают сильное давление.