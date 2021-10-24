Химик рассказала, почему в музеях запрещают снимать со вспышкой

Часто в музеях и галереях встречается табличка с запретом на использование вспышки. Сотрудники этих учреждений опасаются, что воздействие света может повредить пигменты и ускорить их разрушение. Такое действительно может быть, говорит специалист Эмма Дэвис. Вспышка способна увеличить скорость протекания определённых химических реакций. Правда, она тут же подчёркивает, что современные смартфоны вряд ли смогут оказать негативное воздействие на эти объекты, к тому же доказательств такого воздействия пока нет.