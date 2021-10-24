Химик рассказала, почему в музеях запрещают снимать со вспышкой

Химик рассказала, почему в музеях запрещают снимать со вспышкойИ может ли это навредить экспонатам
Часто в музеях и галереях встречается табличка с запретом на использование вспышки. Сотрудники этих учреждений опасаются, что воздействие света может повредить пигменты и ускорить их разрушение. Такое действительно может быть, говорит специалист Эмма Дэвис. Вспышка способна увеличить скорость протекания определённых химических реакций. Правда, она тут же подчёркивает, что современные смартфоны вряд ли смогут оказать негативное воздействие на эти объекты, к тому же доказательств такого воздействия пока нет.
Ряд экспертов считает, что ущерб, нанесённый предмету вспышками фотоаппаратов, можно компенсировать. Для этого нужно закрывать картину и выключать свет на несколько минут раньше ежедневно. Кроме того, запрет на фотографирование в музее и галерее остановит поток посетителей и уменьшит их желание купить что-нибудь в сувенирном магазине.