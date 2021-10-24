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Химик рассказала, почему в музеях запрещают снимать со вспышкой

И может ли это навредить экспонатам
Эксперт журнала BBC Science Focus Magazine объяснила, как воздействует вспышка на картины и другие экспонаты.
Химик рассказала, почему в музеях запрещают снимать со вспышкой

Часто в музеях и галереях встречается табличка с запретом на использование вспышки. Сотрудники этих учреждений опасаются, что воздействие света может повредить пигменты и ускорить их разрушение. Такое действительно может быть, говорит специалист Эмма Дэвис. Вспышка способна увеличить скорость протекания определённых химических реакций. Правда, она тут же подчёркивает, что современные смартфоны вряд ли смогут оказать негативное воздействие на эти объекты, к тому же доказательств такого воздействия пока нет.

Химик рассказала, почему в музеях запрещают снимать со вспышкой

Ряд экспертов считает, что ущерб, нанесённый предмету вспышками фотоаппаратов, можно компенсировать. Для этого нужно закрывать картину и выключать свет на несколько минут раньше ежедневно. Кроме того, запрет на фотографирование в музее и галерее остановит поток посетителей и уменьшит их желание купить что-нибудь в сувенирном магазине.

Источник: BBC Science Focus Magazine