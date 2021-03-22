Химикаты в пищевой упаковке стали причиной уменьшения размеров пениса у мужчин

Об этом учёная рассказала в своей книге «Обратный отсчёт». Она пришла к выводу, что с 1973 года количество сперматозоидов у мужчин уменьшилось почти на 60%. По мнению Свон, при сохранении этой тенденции к 2045 году люди потеряют способность размножаться.

Виной тому, как утверждает учёная, химикаты, которые используются почти во всём: от пищевой упаковки до электроники. Упоминаются PFAS — группа пер- и полифторалкильных веществ, которые накапливаются в окружающей среде.

«В некоторых частях света женщины двадцати лет сегодня менее фертильны, чем их бабушки в 35. У мужчин сейчас есть только половина сперматозоидов, которые были у их дедов», — пишут источники.