Химики научились синтезировать «зеркальные молекулы»

Работа Ромити сосредоточена на добавлении пренильных групп к энонам с использованием нового катализатора, имитирующего природные процессы. Метод особенно важен для синтеза полициклических полипренилированных ацилфлороглюцинолов (PPAP), класса из более чем 400 природных продуктов, известных своей активностью против таких заболеваний, как рак, болезнь Альцгеймера и ВИЧ.

Исследования показали многообещающие результаты против раковых клеточных линий с синтезированным энантиомером неморозонола, специального соединения. Этот метод может изменить медицину, предложив масштабируемое решение для разработки лекарств, пишут ученые.

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