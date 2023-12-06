Химики открыли стабильные радужные молекулы ради сверхмощных светодиодов

Традиционные ацены сталкивались с проблемами стабильности из-за их восприимчивости к факторам окружающей среды, что препятствовало их широкому применению. Однако революционный подход MIT с использованием лигандов, называемых карбодикарбенами, позволил не только повысить стабильность, но и расширить цветовую палитру. Команда создала ацены, излучающие красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий свет, что открывает возможности для различных применений.

Профессор Массачусетского технологического института Роберт Гиллиард считает, что эти стабилизированные ацены могут изменить OLED-экраны для телевизоров и компьютеров, предлагая легкие, гибкие и энергоэффективные альтернативы. Кроме того, их стабильность в воде может произвести революцию в биомедицинской визуализации.