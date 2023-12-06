Химики открыли стабильные радужные молекулы ради сверхмощных светодиодов

Химики открыли стабильные радужные молекулы ради сверхмощных светодиодовИ биомедицинской визуализации"
Химики Массачусетского технологического института разгадали секрет создания стабильных молекул цвета радуги, которые могут найти применение в самых разных областях. Эти молекулы, называемые аценами, обладают уникальными оптоэлектронными способностями, служат сверхзаряженными полупроводниками и потенциальными элементами для органических светодиодов (OLED).
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Традиционные ацены сталкивались с проблемами стабильности из-за их восприимчивости к факторам окружающей среды, что препятствовало их широкому применению. Однако революционный подход MIT с использованием лигандов, называемых карбодикарбенами, позволил не только повысить стабильность, но и расширить цветовую палитру. Команда создала ацены, излучающие красный, оранжевый, желтый, зеленый и синий свет, что открывает возможности для различных применений.
Профессор Массачусетского технологического института Роберт Гиллиард считает, что эти стабилизированные ацены могут изменить OLED-экраны для телевизоров и компьютеров, предлагая легкие, гибкие и энергоэффективные альтернативы. Кроме того, их стабильность в воде может произвести революцию в биомедицинской визуализации.