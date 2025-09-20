Химики создали светоуправляемые магниты

Молекула, основанная на тиенильном ацилгидразоне, способна не только менять магнитные свойства, но и участвовать в химических реакциях. В катализе её светоуправляемая форма успешно инициировала радикальное бромирование толуола. В области хранения данных и спинтроники молекула позволяет реализовать полный цикл «запись-чтение-стирание» информации: данные записываются светом, считываются магнитно и полностью стираются электрическим импульсом.

Самое перспективное применение открытие получило в медицине. После облучения светом молекулы создают ROS, которые эффективно уничтожают антибиотикоустойчивые бактерии и грибы, включая стафилококк. При этом эффект наблюдается только в облучённой зоне.

Молекулы легко и дешево синтезировать: килограмм вещества в лабораторных условиях стоит около 43 долларов.

Статья с другими подробностями опубликована в Journal of Materials Chemistry C.