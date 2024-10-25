Химики стали ближе к открытию самого тяжелого элемента таблицы Менделеева

Опубликовано 25 октября 2024, 17:121 мин.
Химики стали ближе к открытию самого тяжелого элемента таблицы МенделееваНомер 120
Недавний эксперимент учёных выявил новый метод производства атомов сверхтяжелого элемента ливермория, содержащего 116 протонов. Это достижение не только углубляет его понимание, но и открывает путь для создания элемента под номером 120 (унбилия), который может стать самым тяжелым из когда-либо синтезированных элементов периодической таблицы.
Исследование направлено на изучение «острова стабильности» в ядерной физике, теоретической зоны в периодической таблице, где сверхтяжелые элементы могут демонстрировать более длительные сроки жизни до распада. Всего через восемь дней эксперимента команде удалось зарегистрировать ядра ливермория, что подчеркивает эффективность их системы SHREC, которая состоит из 14 индивидуальных кремниевых пластин.
Эксперимент включал бомбардировку мишени, состоящей из элемента, тяжелее урана, интенсивным ионным пучком. Исследования ливермория продолжатся в течение года, после чего планируется переключиться на элемент 120, что займет, как ожидается, несколько лет.
Источник:Lund University
Автор:Максим Многословный
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