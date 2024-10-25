Химики стали ближе к открытию самого тяжелого элемента таблицы Менделеева

Исследование направлено на изучение «острова стабильности» в ядерной физике, теоретической зоны в периодической таблице, где сверхтяжелые элементы могут демонстрировать более длительные сроки жизни до распада. Всего через восемь дней эксперимента команде удалось зарегистрировать ядра ливермория, что подчеркивает эффективность их системы SHREC, которая состоит из 14 индивидуальных кремниевых пластин.

Эксперимент включал бомбардировку мишени, состоящей из элемента, тяжелее урана, интенсивным ионным пучком. Исследования ливермория продолжатся в течение года, после чего планируется переключиться на элемент 120, что займет, как ожидается, несколько лет.