Наука и технологии
Опубликовано 25 октября 2024, 17:12
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Химики стали ближе к открытию самого тяжелого элемента таблицы Менделеева

Номер 120
Недавний эксперимент учёных выявил новый метод производства атомов сверхтяжелого элемента ливермория, содержащего 116 протонов. Это достижение не только углубляет его понимание, но и открывает путь для создания элемента под номером 120 (унбилия), который может стать самым тяжелым из когда-либо синтезированных элементов периодической таблицы.
Химики стали ближе к открытию самого тяжелого элемента таблицы Менделеева
© Ferra

Исследование направлено на изучение «острова стабильности» в ядерной физике, теоретической зоны в периодической таблице, где сверхтяжелые элементы могут демонстрировать более длительные сроки жизни до распада. Всего через восемь дней эксперимента команде удалось зарегистрировать ядра ливермория, что подчеркивает эффективность их системы SHREC, которая состоит из 14 индивидуальных кремниевых пластин.

Эксперимент включал бомбардировку мишени, состоящей из элемента, тяжелее урана, интенсивным ионным пучком. Исследования ливермория продолжатся в течение года, после чего планируется переключиться на элемент 120, что займет, как ожидается, несколько лет.