Хирурги начали использовать VR-шлемом Meta*Для обучения
Врачи все чаще обращаются к виртуальной реальности (VR) как к инструменту обучения и лечения пациентов. Такие медицинские центры, как Kettering Health Dayton в штате Огайо, например, используют VR-шлемы Meta* для моделирования операций, что позволяет врачам отрабатывать процедуры в безрисковой обстановке.
Министерство по делам ветеранов США использует VR в более чем 160 учреждениях для лечения боли, поведенческой терапии и реабилитации. Больницы и медицинские вузы включают VR в свои учебные программы, а в некоторых медицинских учебных заведениях VR становится обязательным компонентом, пишет CNBC. Однако остаются вопросы относительно экономической эффективности применения VR в здравоохранении. Несмотря на развитие технологий виртуальной реальности, сохраняются такие проблемы, как обновление программного обеспечения в соответствии с меняющимися медицинскими стандартами и стоимость внедрения. Для обеспечения безопасности пациентов необходимо также преодолеть нормативные препятствия. Несмотря на эти проблемы, VR набирает обороты как ценный инструмент в здравоохранении.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена