Хирурги начали использовать VR-шлемом Meta*

Министерство по делам ветеранов США использует VR в более чем 160 учреждениях для лечения боли, поведенческой терапии и реабилитации. Больницы и медицинские вузы включают VR в свои учебные программы, а в некоторых медицинских учебных заведениях VR становится обязательным компонентом, пишет CNBC. Однако остаются вопросы относительно экономической эффективности применения VR в здравоохранении. Несмотря на развитие технологий виртуальной реальности, сохраняются такие проблемы, как обновление программного обеспечения в соответствии с меняющимися медицинскими стандартами и стоимость внедрения. Для обеспечения безопасности пациентов необходимо также преодолеть нормативные препятствия. Несмотря на эти проблемы, VR набирает обороты как ценный инструмент в здравоохранении.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена