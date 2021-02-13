Наука и технологии
Сегодня в 18:23
Хирурги за сутки провели 12 операций с помощью очков виртуальной реальности
Очки действительно были полезны
15 хирургов из 13 стран провели 12 сложных операций за сутки с помощью очков виртуальной реальности HoloLens 2.
Онлайн-трансляцию организовал разработчик гарнитуры компания Microsoft. HoloLens 2 позволили врачам работать сообща. Группой медиков руководил профессор Том Грегори. Он известен тем, что в 2017 году провёл первую в мире операцию в гарнитуре, на тот момент первом поколении HoloLens.
Очки были полезны врачам, так как показывали им дополнительную информацию — она накладывалась поверх реального изображения. Например, хирурги видели снимки КТ. Также врачи могли в реальном времени транслировать видео операции коллегам. Те давали им советы. Помимо этого, гарнитура HoloLens 2 отслеживала движения рук и глаз врачей. Это делало операцию точнее.