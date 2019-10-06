Хирургические операции признали лучшим способ лечить тяжёлую депрессию

После имплантации устройство посылает электрические импульсы в определённую часть мозга. В случае лечения депрессии, в область субкаллозальной поясной извилины.

Учёные исследовали данный метод на пациентах с устойчивой к лечению депрессией долгие годы. Все участники исследования находились в текущем депрессивном эпизоде ​​продолжительностью не менее 12 месяцев. Каждому из них не помогали ни антидепрессанты, ни психотерапия, ни электросудорожная терапия. В течение восьми лет наблюдения большинство участников испытали антидепрессантную реакцию на глубокую стимуляцию мозга. Причём уровень ремиссии составлял более 50% два года после операции.