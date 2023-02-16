Хирургия, покрытая мраком: найдены следы трепанации на средневековом черепе

Хирургия, покрытая мраком: найдены следы трепанации на средневековом черепеА вот зачем ее проводили - загадка
Ученые проанализировали череп средневековой женщины, жившей в центральной Италии, и обнаружили, что она перенесла по меньшей мере две операции на мозге, соответствующие практике трепанации черепа. Причины, по которым она подверглась столь рискованной операции, остались неизвестны.
Фото: International Journal of Osteoarchaeology
Череп, изученный для этой последней работы, был раскопан в конце 19 века на Лонгобардском кладбище Кастель-Трозино в центральной Италии. Черепа датируются периодом между 6 и 8 веком нашей эры
Этот череп принадлежит женщине около 50 лет. Авторы сначала осмотрели череп и отметили несколько дефектов черепа. Чтобы узнать больше, они сделали компьютерную томографию черепа и сняли слепки.
"Мы обнаружили, что женщина пережила несколько операций, пройдя длительное хирургическое лечение, которое состояло из серии последовательных сверлений", - говорит соавтор исследования Илеана Микарелли.
Например, по мнению авторов, овальная область в центре крестообразного дефекта свидетельствует о хорошо зажившей процедуре трепанации. Вторая операция, вероятно, была проведена незадолго до смерти женщины.
Почему эта женщина подверглась не одной, а двум подобным операциям? По мнению авторов исследование, она, возможно, страдала от какого-то системного заболевания. В качестве альтернативы, процедуры могут иметь ритуальное обоснование. Однако они не нашли никаких свидетельств ритуальной практики трепанации среди лонгобардов, на чьем кладбище и были найдены останки.
Авторы отмечают, что они не смогли уточнить свои теории, поскольку исчерпывающее обследование всего скелета было невозможно, и, хотя возможность ритуальных мотивов имела место быть, “никакие остеологические или исторические свидетельства не подтверждают такие гипотезы".