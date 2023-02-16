Хирургия, покрытая мраком: найдены следы трепанации на средневековом черепе

Череп, изученный для этой последней работы, был раскопан в конце 19 века на Лонгобардском кладбище Кастель-Трозино в центральной Италии. Черепа датируются периодом между 6 и 8 веком нашей эры

Этот череп принадлежит женщине около 50 лет. Авторы сначала осмотрели череп и отметили несколько дефектов черепа. Чтобы узнать больше, они сделали компьютерную томографию черепа и сняли слепки.

"Мы обнаружили, что женщина пережила несколько операций, пройдя длительное хирургическое лечение, которое состояло из серии последовательных сверлений", - говорит соавтор исследования Илеана Микарелли.