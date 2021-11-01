Хитрый план Apple сработал: продажи зарядок для iPhone выросли на 1000%

Как пишет «Коммерсант», с момента выпуска iPhone 12 компания Apple только на российском рынке продала 1,2 млн блоков питания на 2,6 млрд рублей. Это на 884% больше в штуках и на 1000% в деньгах год к году. Для сравнения: у Samsung спрос на зарядные устройства увеличился лишь на 33% и 36% соответственно. Всё потому, что для Android-смартфонов на рынке есть куда больше совместимых аксессуаров.

Отмечается также, что 1,2 млн блоков питания составляют примерно 50% от всех проданных айфонов за тот же период. То есть у половины владельцев смартфонов Apple зарядки дома всё же не было. Интересно, что на вторичном рынке тоже выросли продажи зарядок Apple, но не так значительно.