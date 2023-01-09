«Хочу решать проблемы на Земле, а не на Марсе»: экс-инженер SpaceX Илона Маска объяснил уход из компании

06:14, 09 января 2023
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«Хочу решать проблемы на Земле, а не на Марсе»: экс-инженер SpaceX Илона Маска объяснил уход из компанииВ целом, его можно понять
Бывший инженер SpaceX Бенсон Цай стал соучредителем компании Stellar Pizza. Она занимается созданием различных роботов для пиццерий.
Фото: PiPa News
По словам экс-сотрудника космической корпорации, он выбрал заниматься «решением проблем на Земле, а не на Марсе». При этом компанию Маска мужчина покинул ещё в мае 2019 года, после чего и основал свой стартап.
Соучредителями компании стали двое его коллег по SpaceX — Брайан Лангоне и Джеймс Вахависан.
Стоит отметить, что первый грузовик Stellar Pizza работает в Лос-Анджелесе, в планах — развитие мобильных пиццерий. Ранее, в октябре, компания получила инвестиции в размере 16,5 млн долларов от Marcy Venture Partners, венчурной компании, основанной рэпером Jay-Z.