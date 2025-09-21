Ход строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург оценили

Опубликовано 21 сентября 2025, 19:351 мин.
Ход строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург оценилиРаботы идут по графику
Вице-премьер Виталий Савельев вместе с министром транспорта Андреем Никитиным и главой РЖД Олегом Белозеровым осмотрел первый участок строящейся высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. На этом участке начнутся испытания отечественного высокоскоростного поезда.
© Минтранс РФ
Параллельно ведется строительство сложных инженерных объектов, в частности железнодорожных мостов. При проектной скорости поездов до 400 км/ч точность работ должна быть крайне высокой.
Первый мост длиной более 660 метров пересечет водные преграды, Московскую железную дорогу и ЦКАД. Полноценные строительно-монтажные работы уже ведутся. Второй мост почти в 2 км появится на пересечении с Октябрьской железной дорогой. Один из самых длинных мостов — через реку Шоша — превысит 8 км.
На строительстве всего участка ВСМ задействованы более 7 тысяч рабочих и свыше 3 тысяч единиц техники. Работы идут по графику, и инфраструктура активно готовится к будущим испытаниям поездов.