Ход строительства высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург оценили

Первый мост длиной более 660 метров пересечет водные преграды, Московскую железную дорогу и ЦКАД. Полноценные строительно-монтажные работы уже ведутся. Второй мост почти в 2 км появится на пересечении с Октябрьской железной дорогой. Один из самых длинных мостов — через реку Шоша — превысит 8 км.

На строительстве всего участка ВСМ задействованы более 7 тысяч рабочих и свыше 3 тысяч единиц техники. Работы идут по графику, и инфраструктура активно готовится к будущим испытаниям поездов.