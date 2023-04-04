Холод оказался полезен для здорового старения

Холод оказался полезен для здорового старенияМожет спасти от нейродегенеративных заболеваний
Учёные выяснили, что холод активирует клеточный механизм очистки, который расщепляет вредные белковые скопления, ответственные за различные заболевания, связанные со старением.
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Исследователи использовали беспозвоночный модельный организм, нематод Caenorhabditis elegans, и культивировали человеческие клетки. Они несли гены двух нейродегенеративных заболеваний, которые обычно возникают в пожилом возрасте: боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Гентингтона. Оба заболевания характеризуются накоплением вредных белковых отложений.
В обоих модельных организмах холод активно удалял белковые скопления, тем самым предотвращая развитие как БАС, так и при болезни Гентингтона. Этого удалось добиться за счёт умеренного снижения температуры.
Кроме того, выяснилось, что белковые отложения можно убирать с помощью генетической сверхэкспрессии активатора. Таким образом, снизить риск болезней можно даже при нормальной температуре тела.