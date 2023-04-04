Холод оказался полезен для здорового старения

Исследователи использовали беспозвоночный модельный организм, нематод Caenorhabditis elegans, и культивировали человеческие клетки. Они несли гены двух нейродегенеративных заболеваний, которые обычно возникают в пожилом возрасте: боковой амиотрофический склероз (БАС) и болезнь Гентингтона. Оба заболевания характеризуются накоплением вредных белковых отложений.

В обоих модельных организмах холод активно удалял белковые скопления, тем самым предотвращая развитие как БАС, так и при болезни Гентингтона. Этого удалось добиться за счёт умеренного снижения температуры.

Кроме того, выяснилось, что белковые отложения можно убирать с помощью генетической сверхэкспрессии активатора. Таким образом, снизить риск болезней можно даже при нормальной температуре тела.