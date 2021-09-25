Хомяка научили торговать криптовалютой. Он почти сразу разбогател

В список основных криптовалют, которыми сейчас владеет хомяк, входят Tron, XRP, ADA и эфир. Изначально на портфель Гокса выделили евровый эквивалент $390. Сделки, совершаемые хомяком, автоматически устанавливаются с шагом 20 евро. В будущем мистеру Гоксу могут дать больше свободы выбора и позволить самостоятельно устанавливать сумму.

На пике портфель хомяка составил $580 (это было в середине сентября). С тех пор криптовалюты немного упали, и прибыль мистера Гокса снизилась.