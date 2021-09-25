Хомяка научили торговать криптовалютой. Он почти сразу разбогател

Хомяка научили торговать криптовалютой. Он почти сразу разбогателНу, а зачем зазря колесо крутить?
Хомяка-инвестора можно наблюдать в прямом эфире на Twitch. Его область интересов особенно рисковая — это криптовалюты. Хомяк мистер Гокс (Mr. Goxx) торгует портфелем, состоящим из различных цифровых валют, с 12 июня. И его успехи впечатляют. К прошедшей пятнице портфель хомяка вырос на 24%.
business insider
Хозяин мистера Гокса построил специальную коробку — Goxx Box, которая является своеобразным офисом для хомяка. В офисе мистеру Гоксу нужно сначала запустить колесо, чтобы выбрать одну из 30 криптовалют для торговли. После этого хомяк должен пройти через один из «туннелей решений», который запускает процесс покупки или продажи актива.
business insider
В список основных криптовалют, которыми сейчас владеет хомяк, входят Tron, XRP, ADA и эфир. Изначально на портфель Гокса выделили евровый эквивалент $390. Сделки, совершаемые хомяком, автоматически устанавливаются с шагом 20 евро. В будущем мистеру Гоксу могут дать больше свободы выбора и позволить самостоятельно устанавливать сумму.
На пике портфель хомяка составил $580 (это было в середине сентября). С тех пор криптовалюты немного упали, и прибыль мистера Гокса снизилась.