Хорошая новость: опасный астероид не столкнётся с Землёй

Астероид был удалён из списка Координационного центра околоземных объектов (NEOCC). Учёные рассказали, что данный объект обладал самым высоким рейтингом по Палермской шкале более чем за десятилетие. Шкала Палермо — логарифмическая шкала, используемая астрономами для оценки потенциальной опасности от воздействия околоземных объектов.

Учёные отметили, что было очень волнительно отслеживать 2022 AE1 и уточнять его траекторию. Однако теперь у исследователей есть достаточно данных, чтобы заявить, что бояться нечего.

Стоит отметить, что каждый день автоматизированная система определения орбиты астероидов (AstOD) рассчитывает траектории движения небесных тел и оценивает их по шкале Палермо.