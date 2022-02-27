Хорошая новость: опасный астероид не столкнётся с Землёй

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Хорошая новость: опасный астероид не столкнётся с ЗемлёйХоть что-то не угрожает людям в ближайшее время
Первоначальные наблюдения за астероидом под названием 2022 AE1 показали потенциальное столкновение с Землёй в июле 2023 года. Однако теперь, как сообщили учёные, угроза почти сведена к нулю.
Астероид был удалён из списка Координационного центра околоземных объектов (NEOCC). Учёные рассказали, что данный объект обладал самым высоким рейтингом по Палермской шкале более чем за десятилетие. Шкала Палермо — логарифмическая шкала, используемая астрономами для оценки потенциальной опасности от воздействия околоземных объектов.
Учёные отметили, что было очень волнительно отслеживать 2022 AE1 и уточнять его траекторию. Однако теперь у исследователей есть достаточно данных, чтобы заявить, что бояться нечего.
Стоит отметить, что каждый день автоматизированная система определения орбиты астероидов (AstOD) рассчитывает траектории движения небесных тел и оценивает их по шкале Палермо.
Источник: Futurism