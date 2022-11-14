Хорошая новость: учёные вывели полезный попкорн

20:36, 14 ноября 2022
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Хорошая новость: учёные вывели полезный попкорнМожно расслабиться
Учёные из Университета Небраски-Линкольн вывели высокобелковый сорт кукурузы для попкорна. Такой продукт будет полезнее обычного.
Ещё в 1990-х исследователи внедрили вариант гена opaque-2 в геном кукурузы. Так они получили сорт, богатый лизином, то есть аминокислотой. У такой кукурузы был один минус — из неё невозможно было сделать попкорн.
Теперь же учёные с помощью селекции смогли вывести новый подходящий сорт.