Хорошая новость: учёные вывели полезный попкорн

Ещё в 1990-х исследователи внедрили вариант гена opaque-2 в геном кукурузы. Так они получили сорт, богатый лизином, то есть аминокислотой. У такой кукурузы был один минус — из неё невозможно было сделать попкорн.

Теперь же учёные с помощью селекции смогли вывести новый подходящий сорт.