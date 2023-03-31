Хорошие новости: учёные выяснили, что большинству мужчин при раке яичка не нужна химиотерапия

Рак яичка чаще всего поражает молодых мужчин. Стандартное лечение таких пациентов включает химиотерапию и облучение для уничтожения раковых клеток в лимфатических узлах. Однако эти методы имеют серьёзные побочные эффекты,.

Как выяснили ученые, во многих случаях достаточно провести операцию по удалению поражённых лимфатических узлов без последующей терапии. В исследовании приняли участие 55 пациентов после удаления яичка. Из них 15 прошли операцию по удалению лимфатических узлов в брюшной полости. У 20% пациентов был рецидив рака, который успешно вылечили либо химиотерапией, либо повторной операцией. Общая выживаемость составила 100%.

Хирургическое лечение может быть альтернативой традиционной терапии для пациентов с семиномой. Большинство мужчин могут выписаться из больницы через день после операции.