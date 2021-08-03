Хорошо учившиеся в школе россияне чаще вакцинируются от COVID

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Хорошо учившиеся в школе россияне чаще вакцинируются от COVIDМедалисты и отличники ответственнее
Портал SuperJob провёл опрос среди россиян, чтобы узнать, влияет ли успеваемость в школе в прошлом на желание привиться от коронавирусной инфекции.
В опросе участвовали 2500 взрослых россиян. Аналитики сделали вывод, что готовность к вакцинации зависит от степени успеваемости. Люди, которые закончили школу с медалью или на «отлично», прививаются от коронавируса активнее троечников.
Если говорить о цифрах, то среди медалистов на треть больше привитых, среди троечников. Если привитых отличников 40%, то привитых хорошистов — 36%. Что интересно, именно хорошисты чаще других говорили, что планируют пойти на вакцинацию. Среди бывших троечников больше всего тех, кто категорически отказывается привиться.
Также аналитики заметили, что мужчины в целом чаще прививаются, чем женщины.