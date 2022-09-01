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Хорошо запоминаете лица? Ученые выяснили, как работает ваш мозг в этот момент

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Психологи из UNSW Sydney и Университета Вуллонгонга опровергли бытующее мнение о том, что люди с исключительными способностями к распознаванию лиц обрабатывают их целиком. Вместо этого они утверждают, что так называемые “супер-распознаватели” могут разделять новые лица на части, а затем сохранять их в мозгу в виде составных образов.
Хорошо запоминаете лица? Ученые выяснили, как работает ваш мозг в этот момент

"Долгое время считалось, что для того, чтобы хорошо запомнить лицо, необходимо иметь глобальное впечатление о нем, то есть смотреть на центр и видеть лицо как единое целое", - говорит ведущий исследователь, доктор Джеймс Данн.

"Но наше исследование показывает, что супер-распознаватели по-прежнему способны распознавать лица лучше, чем другие, даже если они могут видеть только небольшие области за раз. Это говорит о том, что они могут составить общее впечатление из небольших фрагментов, а не из целостного впечатления от одного взгляда".

В статье, опубликованной в журнале Psychological Science, исследователи описали, как они поставили эксперимент, в котором тестировали как супер-распознователей, так и людей со средними навыками распознавания лиц, чтобы выяснить, влияет ли раскрытие только небольших участков лица за один раз на превосходную способность супер-узнавателей запоминать лица.

Супер-распознаватели не только продолжали работать лучше, когда видели только небольшие части лица за раз, но и, похоже, тратили меньше времени на то, чтобы посмотреть на глаза, чем другие участники теста.

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