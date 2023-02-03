Хоть что-то останется «глупым»? Изобретена «умная» менструальная чаша

Устройство сделано из медицинского силикона и содержит биодатчики, которые могут измерять такие показатели, как объём выделений, их скорость, продолжительность цикла и регулярность. Эти показатели могут подсказать, когда лучше всего пытаться беременеть, а также помочь женщинам с трудно диагностируемыми состояниями, такими как синдром поликистозных яичников и эндометриоз.

Чаша соединяется с приложением, которое присылает уведомления, когда следует опорожнить ёмкость. Также оно может создать загружаемый PDF-файл, чтобы женщина могла поделиться показателями со своим врачом. Чаша будет поставляться с портативным дезинфицирующим устройством.