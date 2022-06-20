Хоть и «противоречит политике государства»: в России пообещали не наказывать за использование VPN

Шадаев заверил, что власти не будут наказывать тех, кто пользуется VPN-сервисами, чтобы обходить блокировку сайтов. «Кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь её дальше», — заявил глава Минцифры, — «Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — добавил он.

Также Шадаев рассказал, что до начала военных действий на Украине на три заблокированные площадки — Facebook, Instagram (принадлежат Meta, признана экстремистской в России и запрещена) и Twitter — приходилось 10-12% от всего трафика. Теперь, по словам Шадаева, 80% россиян просто неудобно переключаться, включать, выключать VPN, поэтому посещаемость упала.

Что касается блокировки YouTube, то глава Минцифры заявил, что «запрет — это самый последний шаг».