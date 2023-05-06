Хоть в ураган запускай: представлен ветроустойчивый квадрокоптер

Хоть в ураган запускай: представлен ветроустойчивый квадрокоптерПока что это прототип
Швейцарский стартап Elythor предложило инновационное решение в индустрии беспилотников благодаря беспилотнику вертикального взлета и посадки Morpho. Этот уникальный квадрокоптер оснащен морфирующими крыльями, которые самостоятельно регулируются для снижения сопротивления ветра, оптимизируя эффективность полета и продлевая срок службы батареи.
Morpho, оснащенный аэродинамическим корпусом, четырьмя пропеллерами в стиле квадрокоптера и четырьмя крыльями, дрон может похвастаться впечатляющей универсальностью.
При взлете Morpho занимает вертикальное положение с крыльями, направленными вниз, что обеспечивает устойчивость. С помощью встроенных датчиков он адаптирует угол наклона каждого крыла, чтобы минимизировать воздействие встречного ветра, экономя энергию аккумулятора. Однако при полете в том же направлении, что и ветер, дрон использует силу ветра, регулируя крылья, чтобы использовать его в качестве источника тяги, снижая потребность в постоянном использовании батареи.
Когда дрон переходит в режим полета с неподвижным крылом, он наклоняется в горизонтальной плоскости, придавая своим крыльям форму биплана. В случае встречного ветра, возникающего во время полета, крылья могут быть отрегулированы асимметрично, чтобы противодействовать сопротивлению ветра со смещенным центром.
Пока что это работающий прототип, но у компании большие планы на свою разработку.