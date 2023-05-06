Хоть в ураган запускай: представлен ветроустойчивый квадрокоптер

Когда дрон переходит в режим полета с неподвижным крылом, он наклоняется в горизонтальной плоскости, придавая своим крыльям форму биплана. В случае встречного ветра, возникающего во время полета, крылья могут быть отрегулированы асимметрично, чтобы противодействовать сопротивлению ветра со смещенным центром.

Пока что это работающий прототип, но у компании большие планы на свою разработку.