Хотели увидеть последствие падения астероида на ваш город? Теперь это можно сделать в два клика

17:20, 08 декабря 2022
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Хотели увидеть последствие падения астероида на ваш город? Теперь это можно сделать в два кликаЖутко интересно
В Сети появился интересный проект — Asteroid Launcher. Веб-сайт, разработанный Нилом Агарвалом позволяет посмотреть, как повлияет падение астероида того или иного размера на определённую область Земли.
Фото: Asteroid Launcher
Пользователям предлагается не только выбрать конечную точку удара небесного тела, но также его диаметр, скорость и даже угол падения. Затем, нажав на Launch Asteroid, вы запускаете само падение, которое достаточно симпатично анимировано.
После этого вам показывается статистика: сколько человек испарится в кратере, какой у него будет диаметр, какова была мощность астероида в тротиловом эквиваленте и т.д.
Попробовать Asteroid Launcher можно бесплатно, пеерейдя по ссылке.