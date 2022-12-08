Наука и технологии
17:20, 08 декабря 2022
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Хотели увидеть последствие падения астероида на ваш город? Теперь это можно сделать в два клика

Жутко интересно

В Сети появился интересный проект — Asteroid Launcher. Веб-сайт, разработанный Нилом Агарвалом позволяет посмотреть, как повлияет падение астероида того или иного размера на определённую область Земли.

Хотели увидеть последствие падения астероида на ваш город? Теперь это можно сделать в два клика

Фото: Asteroid Launcher

Пользователям предлагается не только выбрать конечную точку удара небесного тела, но также его диаметр, скорость и даже угол падения. Затем, нажав на Launch Asteroid, вы запускаете само падение, которое достаточно симпатично анимировано.

После этого вам показывается статистика: сколько человек испарится в кратере, какой у него будет диаметр, какова была мощность астероида в тротиловом эквиваленте и т.д.

Попробовать Asteroid Launcher можно бесплатно, пеерейдя по ссылке.

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