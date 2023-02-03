Хотите бросить пить? Учёные раскрыли секрет

Предыдущие исследования показали, что сильная жизненная цель может улучшить ваше здоровье. В новой работе 54 студента колледжа в течение месяца заполняли ежедневные опросы, отвечали на вопросы о цели жизни и употреблении алкоголя. Также участники прошли сканирование мозга с помощью функциональной МРТ.

Люди, которые сообщили, что у них есть сильная цель в жизни, не стали больше пить после того, как увидели алкогольные сигналы — даже когда их мозг показывал, что они сильно жаждут спиртного. С другой стороны, люди, у которых не было цели, чаще выпивали после зрительных стимулов, связанных с алкоголем.