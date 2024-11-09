Хотите как в 90-е? А… не та страна. В Канаде похитили главу криптокомпании

Опубликовано 09 ноября 2024, 12:001 мин.
Хотите как в 90-е? А… не та страна. В Канаде похитили главу криптокомпанииБыл отпущен за выкуп в 1 миллион долларов
Гендиректора канадской криптовалютной компании похитили. Дин Скурка, генеральный директор криптовалютной компании WonderFi из Торонто, был похищен в среду вечером. Полиция отреагировала на вызов около 18:00 в районе Университетского проспекта и улицы Ричмонд, где Скурку насильно посадили в автомобиль и потребовали выкуп в размере 1 миллиона долларов, который в итоге был переведен им на счет. Позднее похищенный был найден невредимым в парке.
Скурка подтвердил инцидент по электронной почте, заверив общественность, что безопасность сотрудников WonderFi и средства клиентов не пострадали.
Джеймсон Лопп, сооснователь компании Casa, занимающейся криптовалютами, заявил, что такие преступления часто связаны с ростом стоимости криптовалют, таких как биткоин, который в день похищения достиг рекорда более 75 000 долларов.
Полиция сообщает, что расследование продолжается, и не разглашает никаких подробностей.