Хотите как в 90-е? А… не та страна. В Канаде похитили главу криптокомпании

Скурка подтвердил инцидент по электронной почте, заверив общественность, что безопасность сотрудников WonderFi и средства клиентов не пострадали.

Джеймсон Лопп, сооснователь компании Casa, занимающейся криптовалютами, заявил, что такие преступления часто связаны с ростом стоимости криптовалют, таких как биткоин, который в день похищения достиг рекорда более 75 000 долларов.

Полиция сообщает, что расследование продолжается, и не разглашает никаких подробностей.