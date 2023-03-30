Наука и технологии
21:29, 30 марта 2023
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Хотите сэкономить на путешествиях? Следуйте этим шести правилам

Учтите всё это при планировании поездки

Иногда путешествия могут стоить очень дорого. Но есть несколько простых способов сэкономить.

Хотите сэкономить на путешествиях? Следуйте этим шести правилам

Фото: iStock

Итак, вот несколько лучших советов, связанных с путешествиями. Они помогут вам потратить на всё не так много денег.

  1. Планируйте поездку заранее. Подробнее изучите место назначения, поищите больше информации о перелёте и размещении, составьте список расходов.

  2. Путешествуйте в межсезонье. Обычно в это время проживание и перелёты стоят меньше, а в популярных туристических местах народу не так много. Также вы, скорее всего, сможете воспользоваться выгодными предложениями на различные туры, развлечения, рестораны.

  3. Пользуйтесь общественным транспортом. Это вам даст возможность узнать больше о местной культуре и образе жизни. А ещё вы избежите проблем с пробками и парковкой.

Хотите сэкономить на путешествиях? Следуйте этим шести правилам

Dmitry Molchanov

  1. Не берите слишком много в дорогу. Положите только самое необходимое.

  2. Питайтесь как местные жители. Избегайте ресторанов, которые ориентированы на туристов, и лучше ищите закусочные, местных торговцев.

  3. Пользуйтесь бесплатными развлечениями. Изучите мероприятия, которые проходят в музеях, парках и других местах.

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