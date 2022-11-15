Наука и технологии
17:30, 15 ноября 2022
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В какое время нужно заниматься спортом, чтобы избежать болезней сердца

Существует даже определённый временной промежуток

Учёные из Медицинского центра Лейденского университета обнаружили, что идеальным временем для занятий спортом является утреннее. Как минимум в том случае, если человек хочет сократить риск сердечно-сосудистых болезней.

В какое время нужно заниматься спортом, чтобы избежать болезней сердца

В основу научной работы легли данные 85 тыс человек в возрасте от 42 до 78 лет. Все они не имели никаких сердечных или сосудистых заболеваний на момент начала исследования.

Специалисты просили всех их носить трекер, фиксирующий активность, в течение семи дней. По итогу, за шесть-восемь лет наблюдения, у 2911 участников развилась ишемическая болезнь сердца. Более того — у 796 случился инсульт.

На основе полученных данных, учёные заявили, что наибольшая активность между 8 и 11 часами утра напрямую связана с наименьшим риском как сердечных заболеваний, так и инсульта.

Что интересно, данные результаты никак не зависели от хронотипа человека. То есть итоги были справедливы как для людей-сов, так и для людей-жаворонков.

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