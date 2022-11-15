В какое время нужно заниматься спортом, чтобы избежать болезней сердца

В основу научной работы легли данные 85 тыс человек в возрасте от 42 до 78 лет. Все они не имели никаких сердечных или сосудистых заболеваний на момент начала исследования.

Специалисты просили всех их носить трекер, фиксирующий активность, в течение семи дней. По итогу, за шесть-восемь лет наблюдения, у 2911 участников развилась ишемическая болезнь сердца. Более того — у 796 случился инсульт.

На основе полученных данных, учёные заявили, что наибольшая активность между 8 и 11 часами утра напрямую связана с наименьшим риском как сердечных заболеваний, так и инсульта.

Что интересно, данные результаты никак не зависели от хронотипа человека. То есть итоги были справедливы как для людей-сов, так и для людей-жаворонков.