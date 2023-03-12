Хотите уменьшить симптомы депрессии? Ешьте больше белка

Авторы исследования отметили, что, в целом, диета может влиять на психическое состояние. В новой научной работе рассматривались 134 спортсмена, которые дважды прошли опрос и рассказали о своём рационе. Также они прошли психологическое тестирование для определения уровня депрессии.

Оказалось, что в начале исследования 14% участников имели средние или тяжёлые симптомы депрессии. Затем они стали есть больше белков. Второй опрос показал, что количество симптомов депрессии уменьшилось до 11%.