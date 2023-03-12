Хотите уменьшить симптомы депрессии? Ешьте больше белка

18:22, 12 марта 2023
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Хотите уменьшить симптомы депрессии? Ешьте больше белкаОн содержится в мясе и молочных продуктах, например
Исследователи Базельского университета выяснили, что у спортсменов-подростков, которые ели больше белка, был более низкий уровень депрессии.
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Авторы исследования отметили, что, в целом, диета может влиять на психическое состояние. В новой научной работе рассматривались 134 спортсмена, которые дважды прошли опрос и рассказали о своём рационе. Также они прошли психологическое тестирование для определения уровня депрессии.
Оказалось, что в начале исследования 14% участников имели средние или тяжёлые симптомы депрессии. Затем они стали есть больше белков. Второй опрос показал, что количество симптомов депрессии уменьшилось до 11%.