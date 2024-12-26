Хозяек призвали бросать в унитаз шарики из фольги

Чтобы сделать чистящие шарики, смешайте в миске по две столовые ложки мятной зубной пасты, пищевой соды и стирального порошка. Добавьте немного жидкого мыла и перемешайте смесь. Затем разделите ее на три порции и заверните каждую в фольгу, чтобы смесь оказалась внутри шарика. С помощью иголки или зубочистки сделайте отверстия в шариках из фольги.

Когда шарики будут готовы, поместите их в бачок унитаза. При смыве чистящие вещества, содержащиеся в шариках, помогут очистить туалет и придать ему свежий запах. Эта простая техника — доступное и эффективное решение для поддержания чистоты в туалете, не забывайте о гигиене.