Хозяек призвали бросать в унитаз шарики из фольги

Опубликовано 26 декабря 2024, 09:451 мин.
Хозяек призвали бросать в унитаз шарики из фольгиDIY-шарики для чистки туалета
Шарики из фольги очистят унитаз: эксперты «БелНовости». Простым способом для поддержания свежести и чистоты туалетов поделились эксперты "БелНовостей". Сделав шарики из фольги и чистящей смеси, домовладельцы смогут уменьшить количество запахов и пятен в бачке унитаза.
Чтобы сделать чистящие шарики, смешайте в миске по две столовые ложки мятной зубной пасты, пищевой соды и стирального порошка. Добавьте немного жидкого мыла и перемешайте смесь. Затем разделите ее на три порции и заверните каждую в фольгу, чтобы смесь оказалась внутри шарика. С помощью иголки или зубочистки сделайте отверстия в шариках из фольги.
Когда шарики будут готовы, поместите их в бачок унитаза. При смыве чистящие вещества, содержащиеся в шариках, помогут очистить туалет и придать ему свежий запах. Эта простая техника — доступное и эффективное решение для поддержания чистоты в туалете, не забывайте о гигиене.