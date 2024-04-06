Если сделка будет завершена, она станет крупнейшим приобретением Alphabet в истории, превысив 35 миллиардов долларов. Эта потенциальная мегасделка происходит на фоне усиленного контроля за крупными технологическими приобретениями со стороны США.

Переговоры с инвестиционным банком Morgan Stanley свидетельствуют о том, что Alphabet всерьез рассматривает возможность покупки. Ключевыми факторами являются определение цены предложения и преодоление потенциальных антимонопольных проблем. HubSpot, однако, остается в тени, отказываясь комментировать эти домыслы.