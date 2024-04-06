Опубликовано 06 апреля 2024, 10:30
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«Хозяйка» Google — Alphabet — решила HubSpot с капитализацией выше $ 30 млрдЭто может быть ее крупнейшим приобретением
Материнская компания Google, Alphabet, рассматривает возможность приобретения HubSpot, облачной компании по разработке маркетингового программного обеспечения, что может в корне изменить ситуацию в сфере CRM, пишет Reuters.
Если сделка будет завершена, она станет крупнейшим приобретением Alphabet в истории, превысив 35 миллиардов долларов. Эта потенциальная мегасделка происходит на фоне усиленного контроля за крупными технологическими приобретениями со стороны США.
Переговоры с инвестиционным банком Morgan Stanley свидетельствуют о том, что Alphabet всерьез рассматривает возможность покупки. Ключевыми факторами являются определение цены предложения и преодоление потенциальных антимонопольных проблем. HubSpot, однако, остается в тени, отказываясь комментировать эти домыслы.