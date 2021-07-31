Наука и технологии
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Хроническая боль «убивает» радость даже на химическом уровне

Возникает дисбаланс нейромедиаторов
Учёные выяснили, что хронические боли действительно могут влиять на эмоциональное состояние человека на очень глубоком уровне.
Хроническая боль «убивает» радость даже на химическом уровне

Исследователи рассказали, что всё больше данных указывают на связь между изменениями в медиальной префронтальной коре и патофизиологией хронической боли. В частности, хроническая боли ассоциирована с изменённой медиальной префронтальной анатомией и биохимией. При этом медиальная префронтальная кора является важной областью для обработки эмоций.

Учёные увидели, что снижение уровней N-Ацетиласпартата и глутамата в медиальной префронтальной коре связано с усилением эмоциональной нестабильности. То есть при хронической боли случается дисбаланс нейромедиаторов, веществ, которые помогают передавать электрохимический импульс от между нейронами.

Авторы работы сравнили соответствующую нейрохимию у людей с хроническими болями и без них. Они убедились, что постоянная боль связана с нарушениями сна, повышенным стрессом, депрессивными симптомами, тревогой и чувством вины.