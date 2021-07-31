Хроническая боль «убивает» радость даже на химическом уровне

Исследователи рассказали, что всё больше данных указывают на связь между изменениями в медиальной префронтальной коре и патофизиологией хронической боли. В частности, хроническая боли ассоциирована с изменённой медиальной префронтальной анатомией и биохимией. При этом медиальная префронтальная кора является важной областью для обработки эмоций.

Учёные увидели, что снижение уровней N-Ацетиласпартата и глутамата в медиальной префронтальной коре связано с усилением эмоциональной нестабильности. То есть при хронической боли случается дисбаланс нейромедиаторов, веществ, которые помогают передавать электрохимический импульс от между нейронами.

Авторы работы сравнили соответствующую нейрохимию у людей с хроническими болями и без них. Они убедились, что постоянная боль связана с нарушениями сна, повышенным стрессом, депрессивными симптомами, тревогой и чувством вины.