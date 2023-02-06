Худей дома: уборка кухни тратит больше калорий, чем танцы

18:28, 06 февраля 2023
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Худей дома: уборка кухни тратит больше калорий, чем танцыНо задействует мало мышц
Исследование показало, что уборка кухни в течение 50 минут сжигает больше калорий, чем бальные танцы той же продолжительности. При этом убирать другие комнаты не так эффективно.
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Учёные подсчитали, что уборка кухни сжигает в среднем 276 калорий, уборка ванной комнаты — всего 173, а уборка спальни — 154. Для сравнения: час бальных танцев сжигает 219 калорий, а часовая поездка на велосипеде — 292.
Исследователи поняли это, проведя следующий эксперимент: десяти профессиональным уборщикам дали фитнес-браслеты Fitbits и выделили по пять домов каждому. Учёные также предупредили, что уборка задействует небольшое количество мышц. Поэтому можно её разнообразить. Например, вместо того, чтобы наклоняться, присядьте и удерживайте присед.