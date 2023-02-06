Худей дома: уборка кухни тратит больше калорий, чем танцы

Учёные подсчитали, что уборка кухни сжигает в среднем 276 калорий, уборка ванной комнаты — всего 173, а уборка спальни — 154. Для сравнения: час бальных танцев сжигает 219 калорий, а часовая поездка на велосипеде — 292.

Исследователи поняли это, проведя следующий эксперимент: десяти профессиональным уборщикам дали фитнес-браслеты Fitbits и выделили по пять домов каждому. Учёные также предупредили, что уборка задействует небольшое количество мышц. Поэтому можно её разнообразить. Например, вместо того, чтобы наклоняться, присядьте и удерживайте присед.