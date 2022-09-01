"Худеть пора": открыт новый способ общения жировых клеток с мозгом

Согласно традиционному взгляду на метаболизм, организм использует различные сигнальные молекулы, такие как гормоны, для регулирования производства энергии. Жировая ткань - это система хранения энергии в организме, и когда нам необходимо использовать эти запасы для получения дополнительного топлива во время высоких физических нагрузок или стресса, определенные сигналы запускают симпатическую нервную систему, которая начинает “разговаривать” с жировыми клетками.

До сих пор считалось, что нервы, проникающие в жировую ткань, в основном связаны с симпатической нервной системой. Но понять, какие именно типы нейронов находятся в такой ткани, было трудно. Поэтому для получения результатов данного исследования группе исследователей потребовалось разработать совершенно новые методы визуализации.

В данном исследовании были применены два новых метода. Один из них называется HYBRiD, он делает жировую ткань прозрачной, позволяя исследователям получить уникальное окно в пути нейронов. Другой метод называется ROOT, и он позволяет исследователям изучить, как именно определенные нейроны, локализованные в жировой ткани, связываются с другими частями тела.

Главным результатом исследования стало обнаружение сенсорных нейронов, которые ответвляются от позвоночника в жировую ткань. Эти сенсорные нейроны напрямую взаимодействуют с частью мозга, называемой дорсальным корешковым ганглием.

Исследователи заблокировали связь между этими сенсорными нейронами и обнаружили повышенную метаболическую активность в жировой ткани. Когда связь между сенсорными нейронами была заглушена, симпатическая нервная система включилась в работу и начала преобразовывать белые жировые клетки в бурый жир. Этот механизм ускоряет процессы сжигания жира в организме.

"Это говорит нам о том, что существует не просто универсальная инструкция, которую мозг посылает жировой ткани", - объясняют ученые. "Все гораздо сложнее: эти два типа нейронов действуют как педаль газа и тормоз для сжигания жира".