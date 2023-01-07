Художника забанили на форуме из-за схожести с работами искусственного интеллекта

27 декабря художник Бен Моран написал в Twitter, что модераторы r/Art запретили ему посещать тему на форуме за нарушение правила "никакого ИИ-искусства". Моран разместил изображение своей цифровой иллюстрации под названием "муза в зоне боевых действий", а модераторы удалили ее и запретили ему посещать эту тему.

Моран выложил скриншот переписки с модератором, где он утверждал, что вообще не использовал искусственный интеллект (ИИ): “Я могу предоставить вам, ребята, процесс или PSD-файл этой картины”, - написал Моран, утверждая, что он не используют никаких технологий с поддержкой ИИ и что наказание было "неправильным". Он также дал ссылку на свое портфолио на DeviantArt.

“Я вам не верю”, - ответил модератор r/Art. "Даже если вы "нарисовали" его сами, это настолько очевидный дизайн, сделанный по заказу ИИ, что это не имеет значения. Если вы действительно "серьезный" художник, то вам нужно найти другой стиль, потому что A) никто не поверит, когда вы скажете, что это не ИИ, и B) Нейросеть может сделать лучше за несколько секунд то, на что у вас могут уйти часы. Извините, таков путь мира".