Художники подали иск в суд против нейросетей

Художники утверждают, что эти организации нарушили права «миллионов художников», обучив свои инструменты искусственного интеллекта на пяти миллиардах изображений, взятых из интернета «без согласия авторов».

Юрист, представитель истцов, говорит, что способность ИИ-моделей «наводнить рынок практически неограниченным количеством изображений, нарушающих авторские права, нанесёт необратимый ущерб художникам».

Эксперты считают, что вопрос о том, нарушают ли эти системы закон об авторском праве, сложный, и его необходимо решать в судах.