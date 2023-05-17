Художники вдохновили ученых на новое понимание физики мыльных пузырей

Исследователей особенно интересовали пузыри, которые остаются прикрепленными к трубочке, похожей на соломинку, а не отделяются от нее. На картинах Шардена и Мане изображены как раз такие пузыри. Картины Шардена, в частности, передавали цвета мыльной пленки с научной точностью. Явление переливчатости в мыльных пузырях, когда различные цвета появляются из-за интерференции, было объяснено Исааком Ньютоном в его трактате «Оптика».

В своих экспериментах Грожан и Лоренсо сосредоточились на образовании пузырьков в сценариях микрофлюидики. Они обнаружили, что начальный объем воздушного резервуара играет решающую роль в контроле размера пузырьков в процессе формирования.

Полученные ими результаты позволили разработать аналитическую модель, предсказывающую динамику роста пузырьков и их конечный объем.