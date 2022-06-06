Худшее оружие, которое до сих пор используют в армиях

Военно-морские силы США потратили несколько десятков миллиардов долларов на корабль, который оказался бесполезным. Это Littoral Combat Ship (прибрежный боевой корабль). Причём для проекта военные наняли двух подрядчиков: Lockheed Martin и Austal. Это значило, что корабли от этих компаний будут иметь различия.

Austal создавала корабли из алюминия, который легко плавится при низких температурах. Кроме того, корабли обеих компаний оказались уязвимыми для огня противника, а важнейшие корабельные системы в них располагались близко друг к другу. То есть один ракетный удар мог легко вывести из строя всё судно. Модульная конструкция, которую использовали при создании корабля, оказалась тоже неудачной. Модули было крайне сложно заменять, и часто возникали сложности с обслуживанием кораблей.

И даже несмотря на это, США потратили ещё 7,6 миллиарда долларов на создание модульной конструкции.

Ломались корабли Littoral Combat Ship тоже очень часто. Уже в 2015-2016 годах четыре из шести таких кораблей вышли из строя. Причиной стало некачественное изготовление деталей двигателя. В 2017 году у Littoral Combat Ship сломался трос рулевого управления, поэтому судно осталось в Монреале (Канада). В 2020 году возникла проблема с электроэнергией, поэтому корабль застрял в открытом океане. В конце концов эти корабли списали, хотя их возраст составлял всего 6 лет.