Худшее оружие, которое до сих пор используют в армиях

Худшее оружие, которое до сих пор используют в армияхХотя на него некоторые страны потратили миллиарды
Военно-морские силы США потратили несколько десятков миллиардов долларов на корабль, который оказался бесполезным. Это Littoral Combat Ship (прибрежный боевой корабль). Причём для проекта военные наняли двух подрядчиков: Lockheed Martin и Austal. Это значило, что корабли от этих компаний будут иметь различия.
Austal создавала корабли из алюминия, который легко плавится при низких температурах. Кроме того, корабли обеих компаний оказались уязвимыми для огня противника, а важнейшие корабельные системы в них располагались близко друг к другу. То есть один ракетный удар мог легко вывести из строя всё судно. Модульная конструкция, которую использовали при создании корабля, оказалась тоже неудачной. Модули было крайне сложно заменять, и часто возникали сложности с обслуживанием кораблей.
И даже несмотря на это, США потратили ещё 7,6 миллиарда долларов на создание модульной конструкции.
Ломались корабли Littoral Combat Ship тоже очень часто. Уже в 2015-2016 годах четыре из шести таких кораблей вышли из строя. Причиной стало некачественное изготовление деталей двигателя. В 2017 году у Littoral Combat Ship сломался трос рулевого управления, поэтому судно осталось в Монреале (Канада). В 2020 году возникла проблема с электроэнергией, поэтому корабль застрял в открытом океане. В конце концов эти корабли списали, хотя их возраст составлял всего 6 лет.
Следующее худшее оружие - это штурмовая винтовка L85A1 Assault Rifle (Великобритания). Разрабатывать её начали в 1960-х годах. На тот момент целью было создать революционное пехотное оружие. Предполагалось, что будут существовать два варианта этого оружия: автоматическая пехотная винтовка и оружие поддержки. К 1984 году винтовка была принята на вооружение.
Во время операции «Буря в пустыне» проявились все недостатки этой модели. Из-за особой конструкции ей было тяжело пользоваться в полевых условиях, к тому же качеством её элементы тоже не отличались, а из-за попадания песка винтовка часто переставала стрелять. Проблемы были с этим оружием и у левшей, так как винтовка не была двусторонней. Магазин часто во время операции случайно выпадал, так как военные случайно нажимали на кнопку выброса магазина. Отверстие же для магазина было изготовлено из тонкого материала, из-за чего он легко мог согнуться. При низких температурах корпус мог вообще просто треснуть.
Ещё одно неудачное оружие - Heckler & Koch G36 (Германия). Эта штурмовая винтовка отличалась точностью стрельбы. Благодаря своей конструкции она стала одной из наиболее эффективных пехотных винтовок в мире. Но в 2010 году в Афганистане проявились её недостатки. Немецким военным пришлось отстреливаться в течение 9 часов. За это время их винтовки постепенно стали выходить из строя. Из-за этого погибло три солдата. Причина заключалась в том, что они просто не смогли попасть в цель. Оказалось, что из-за некачественного полимера ствол G36 сильно нагревался - до 23 градусов Цельсия. Уже после 60 выстрелов сильно ухудшалась точность стрельбы.
Неэффективным оказалось и такое оружие, как Hecker & Koch MG5 (Германия). Из проблем этого пулемёта, по слухам, - низкая точность. Хотя это оружие должно было поступить на вооружение в 2015 году, его всё ещё дорабатывают и готовятся принять на вооружение только сейчас.
Орудие M1989 (Северная Корея) оказалось крайне медленным. Его скорострельность, как отметил ведущий, можно измерять минутами за выстрел. Создавалась модель M1989 для того, чтобы нанести удар по Сеулу. Точная скорострельность пушки неизвестна, но у предшествующей модели M1978 она равнялась два выстрела каждые пять минут. Считается, что у M1989 скорострельность примерно такая же. Новую модель, кроме того, довольно легко обезвредить штурмовиками или контрбатарейным огнём.
AAV-7 (США) - это ещё одна неудачная американская разработка. Эта штурмовая машина-амфибия, как выяснилось, не справляется с современными угрозами. Такие модели в 2003 году в Ираке оказались уязвимы для миномётов, танков, артиллерии, ручных противотанковых гранатомётов. Неэффективны во время боевых действий установленные на AAV-7 45-миллиметровая броня, гранатомёт MK 19 и пулемёт калибра 50.
Zumwalt Class Destroyer (США) должен был стать революционным изобретением. Но этот корабль не было способен даже наносить удар при помощи основного орудия. Также он практически беззащитен перед большинством угроз. Упор при создании этого корабля делался на малозаметность. Но, пожалуй, самым большим его недостатком можно назвать основное оружие. Это снаряды дальнего действия для наземных атак. Такие снаряды с GPS-наведением поражают цели на расстоянии до примерно 97 км. Однако стоило это очень дорого. В результате в ноябре 2021 года военные решили отказаться от установки этих снарядов и поставить на Zumwalt гиперзвуковые ракеты будущего.
Другой минус эсминца связан с радаром. Сначала инженеры хотели установить радар объёмного поиска SPY-4 вместе с радаром SPY-3. Но в итоге они оставили только последний. В результате этот корабль вынужден при атаке полагаться на защиту других кораблей. А вместо 57-мм пушки на нём стоит 30-мм оружие.
Из военной техники ещё одним неудачным примером может считаться J-20 Stealth Fighter (Китай). Это один из худших реактивных истребителей пятого поколения на сегодня. Двигатели J-20 способны развивать тягу всего 125 кН по сравнению со 156 кН у F-22 и 190 кН у F-35. Из-за более слабого двигателя J-20 ограничен в оружии, который может использоваться в бою. Под вопросом остаётся и малозаметность самолёта.