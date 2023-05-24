Хвастаться деньгами легко, когда они не твои: криптобиржу Binance уличили в махинациях

Эти источники сообщили, что смешение средств происходило регулярно на счетах Binance в Silvergate Bank, причем суммы потенциально могли достигать миллиардов долларов.

Reuters не смогло самостоятельно проверить цифры или частоту операций. Но агентство изучило банковскую запись, показывающую, что 10 февраля 2021 года Binance смешала 20 млн долларов с корпоративного счета с 15 млн долларов со счета, на который поступали деньги клиентов.

Хотя нет доказательств того, что клиенты Binance потеряли свои деньги, смешение клиентских и корпоративных средств исторически предшествовало значительным потерям в финансовой индустрии. Binance опровергла обвинения, заявив, что данные счета использовались исключительно для облегчения покупки криптовалют пользователями.