Хватило одной искры: предложен закон в ответ на всплеск ИИ-порно с Тейлор Свифт

Опубликовано 31 января 2024, 18:03
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Хватило одной искры: предложен закон в ответ на всплеск ИИ-порно с Тейлор СвифтБольная тема для США
В ответ на всплеск появления откровенных изображений, созданных искусственным интеллектом, особенно после скандала с Тейлор Свифт, американские законодатели предложили закон Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits (DEFIANCE) Act.
Закон позволит людям подавать в суд на подделанные в цифровом формате сексуальные изображения самих себя, устанавливая гражданское право на иск за интимные дипфейки, созданные без согласия.
Закон DEFIANCE направлен на растущий объем цифровых манипуляций с откровенными изображениями, созданными искусственным интеллектом, ссылаясь на «эксплуатацию и домогательства» к женщинам, особенно к публичным фигурам.
Хотя закон касается изображений, созданных искусственным интеллектом, он также распространяется на манипуляции с реальными изображениями, потенциально затрагивая такие старые инструменты, как Photoshop.