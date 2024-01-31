Хватило одной искры: предложен закон в ответ на всплеск ИИ-порно с Тейлор Свифт

Закон позволит людям подавать в суд на подделанные в цифровом формате сексуальные изображения самих себя, устанавливая гражданское право на иск за интимные дипфейки, созданные без согласия.

Закон DEFIANCE направлен на растущий объем цифровых манипуляций с откровенными изображениями, созданными искусственным интеллектом, ссылаясь на «эксплуатацию и домогательства» к женщинам, особенно к публичным фигурам.

Хотя закон касается изображений, созданных искусственным интеллектом, он также распространяется на манипуляции с реальными изображениями, потенциально затрагивая такие старые инструменты, как Photoshop.